Стала известна зарплата Буше по новому контракту с ХК «Авангард»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата 30-летнего американского нападающего Рида Буше по новому контракту с «Авангардом» составит 95 млн рублей, не считая бонусной части.

© Чемпионат.com

Ранее стало официально известно, что форвард продлил контракт с «Авангардом» сроком на один сезон.

В текущем сезоне Буше в 40 матчах забросил 31 шайбу и отдал 23 голевые передачи при показателе полезности «+21». Американский нападающий является лучшим снайпером «Авангарда» в сезоне и вторым бомбардиром.