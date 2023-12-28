Фетисов ответил, является ли русская тройка «Коламбуса» готовым звеном для сборной РФ

«Русская тройка «Коламбуса» — готовое звено для нашей сборной? Конечно. Для нашей сборной, конечно, готовая тройка. Смогут ли они показать себя не хуже, когда сборную России вернут на международную арену? Когда появится эта возможность, то да, будем надеяться», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.