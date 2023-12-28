Билялетдинов: не могу сказать, что всё плохо, но многие вещи у «Ак Барса» не получаются

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:4).

«Тяжёлый момент для команды. Я не могу сказать, что всё плохо, но многие вещи у нас не получаются. Мы неплохо играли с «Автомобилистом», но из-за удалений проиграли матч. С «Сибирью» играли – то же самое, моментами неплохо играли. Сегодня 14 минут удаления – ну, куда это годится? Конечно, игра ломается, очень сложно потом перестраиваться. Есть вопросы к отдельным игрокам, дисциплина, конечно, хромает. Я понимаю, что они не специально это делают, но есть глупые удаления, которые не позволяют нам играть правильно.

Есть ли понимание, как улучшить дисциплину? Предпринимаем усилия. Но я ещё раз говорю – удаления иногда несознательные. Тот же Адамчук сегодня вывел шайбу за стекло, две минуты заработал, что тут можно сказать? Да, он нарушил, но что я могу сказать? Мы не молчим, на собраниях всё время обсуждаем и индивидуально разговариваем. Но пока не можем справиться с этим вопросом.