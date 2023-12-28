Козлов оценил дебют 20-летнего Вязового в воротах «Салавата» в матче с «Сочи»

«Хороший, зрелищный матч с 10 голами. Надеюсь, что болельщикам он понравился, голы были хорошие, красивые как с нашей стороны, так и со стороны «Сочи». Всех с победой! Спасибо огромное нашим болельщикам, которых сегодня было слышно, как всегда, они нас здорово поддерживают, когда мы на выезде. Мы готовимся дальше.