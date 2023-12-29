Уткин назвал единственный город, в котором он сходил бы на хоккей

«Когда я был в Балашихе и пойду ли на матч «Витязь» — «Спартак»? Я бываю в Балашихе крайне редко, и только дома у мамы. На хоккей я бы разве что в Монреале сходил, на правах музея. Я не особенно люблю хоккей», — гласит публикация Уткина в телеграм-канале.