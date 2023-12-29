Россиянин Свечников признан игроком дня в НХЛ

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Минувшей ночью "Каролина" принимала "Монреаль" и победила со счетом 5:3. Героем встречи стал российский нападающий "ураганов" Андрей Свечников. Он оформил хет-трик.

Всего на счету Свечникова 6 шайб и 13 голевых передач в нынешнем сезоне.

Второй звездой признан вратарь "Эдмонтона" Стюарт Скиннер, который в матче против "Сан-Хосе" отразил все 25 бросков, а его команда выиграла со счетом 5:0.