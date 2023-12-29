Россиянин Свечников признан игроком дня в НХЛ
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
Минувшей ночью "Каролина" принимала "Монреаль" и победила со счетом 5:3. Героем встречи стал российский нападающий "ураганов" Андрей Свечников. Он оформил хет-трик.
Всего на счету Свечникова 6 шайб и 13 голевых передач в нынешнем сезоне.
Второй звездой признан вратарь "Эдмонтона" Стюарт Скиннер, который в матче против "Сан-Хосе" отразил все 25 бросков, а его команда выиграла со счетом 5:0.
Форвард "Филадельфии" Джоэль Фараби набрал два очка в матче против "Ванкувера", который завершился победой "летчиков" - 4:1. Он стал третьей звездой дня.