«Расстраиваться некогда». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о поражении от «Нефтехимика»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:4). Отметим, что «Адмирал» выигрывал по ходу встречи со счётом 3:1.

«Не очень хорошо сыграли в обороне. Недорабатывали во многих моментах, за что соперник нас и наказал. В атаке забили три, создавали неплохие моменты. Расстраиваться некогда, завтра следующий матч», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Завтра, 30 декабря, «Адмирал» и «Нефтехимик» встретятся вновь. Команды будут играть на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Начало матча — в 10:00 по московскому времени.