Овечкин поцеловал клюшку на удачу перед матчем с «Айлендерс», но не смог отличиться

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поцеловал клюшку на удачу. Однако это не помогло россиянину. Форвард не отметился в этой встрече результативными действиями. Овечкин не смог набрать очки в третьем матче подряд.