Овечкин не сумел спасти «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Нэшвилла»

«Хищники» одержали верх в серии буллитов 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). У столичного клуба одну из шайб забросил капитан Александр Овечкин, еще один гол был отменен решением судей. Свою попытку в серии буллитов ему реализовать не удалось.