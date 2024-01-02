Нападающий СКА Глотов рассказал о главном разочаровании 2023 года

«Это точно прогрессивный год. Много хорошего. Естественно, запоминаем только хорошее. Делаем выводы по плохому. Улучшаем игру и идём вперёд.



Самое главное разочарование в этом году? Мы не выиграли Кубок Гагарина в прошлом сезоне. В 2024 году надо это исправлять. Самый положительный момент? Рождение сына! Самый лучший момент (улыбается)», — цитирует Глотова «ВсёПроСпорт».