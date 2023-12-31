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Клуб НХЛ "Торонто" выставил на драфт отказов российского вратаря Самсонова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" поместил российского вратаря Илью Самсонова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Торонто" выставил на драфт отказов российского вратаря Самсонова
© NHL.COM

В течение 24 часов Самсонова может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. Действующий контракт Самсонова с "Торонто" рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Самсонов провел 15 матчей, в которых его команда одержала пять побед. Российский вратарь в среднем пропускал по 3,94 шайбы за игру и отражал 86,2% бросков по своим воротам. В ночь на 30 декабря Самсонов отбил 15 из 21 бросков в матче с "Коламбусом" (5:6 в овертайме).

Самсонову 26 лет. Он был выбран "Вашингтоном" на драфте 2015 года под общим 22-м номером. За столичную команду вратарь играл с 2019 по 2022 год. В Континентальной хоккейной лиги выступал за магнитогорский "Металлург", в составе которого в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Хоккей
Эллиот Фридман
Илья Самсонов