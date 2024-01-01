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Ничушкин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Сан-Хосе»

В Денвере завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).

Ничушкин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Сан-Хосе»
© NHL.COM

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Свою шайбу форвард забросил при счёте 1:1 за 03:29 до окончания основного времени. По итогам игры россиянин был признан первой звездой матча.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Ничушкина 36 (17+19) очков в 35 матчах.

«Колорадо» одержал вторую победу подряд, набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Эвеланш» 3 января примут дома «Нью-Йорк Айлендерс».

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