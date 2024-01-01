Кучеров первым набрал 60 очков в сезоне НХЛ
Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров внес весомый вклад в победу своей команды над "Монреалем" (4:3) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Наш соотечественник отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, и по итогам встречи был признан ее второй звездой.
Отметим, что "Тампа" уступала со счетом 0:2. Второй гол, пропущенный "молниями", стал одним из самых курьезных в сезоне. После одного из бросков голкипер "Монреаля" Сэм Монтембо зафиксировал шайбу, и все игроки "Тампы", подумав, что судьи остановят игру, выключились. Голкипер Йонас Юханссон даже покинул ворота. Но рефери останавливать матч не стали, и "Канадиенс" забросили шайбу в пустые ворота.
Нелепый эпизод не сломил "Тампу". А Кучеров оказался автором победной шайбы.
У россиянина, который возглавляет бомбардирскую гонку сезона, - 61 (26 шайб + 35 передач) очко в 37 матчах. Он первый, кому удалось преодолеть отметку в 60 очков по ходу текущей "регулярки". У идущего вторым канадца Нэтана Маккиннона из "Колорадо" - 58 баллов.