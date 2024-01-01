Определились четвертьфинальные пары МЧМ-2024

В Швеции завершился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею 2024 года.

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В заключительном матче групповой стадии сборная Канады обыграла национальную команду Германии со счетом 6:3.

По итогам группового турнира были сформированы четвертьфинальные пары. За право сыграть в полуфинале между собой поспорят Швеция и Швейцария, США и Латвия, Канада и Чехия, а также Словакия и Финляндия.

Занявшие последние места в своих подгруппах сборные Норвегии и Германии разыграют между собой право сохранить место в слитном дивизионе на будущий год.