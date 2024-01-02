Зарипов прокомментировал возвращение Ковальчука в «Спартак»

Трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов дал комментарии по поводу возвращения олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в «Спартак». Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Зарипова, Ковальчук показал в первых матчах, что он не станет уступать игрокам, которые моложе его. Он считает, что трехкратный обладатель Кубка Гагарина не отдыхал и не занимался менеджментом, когда приостановил свою карьеру, а где-то продолжал играть. Также Зарипов указал на результативность игрока «Спартака» и поделился впечатлениями после его возвращения.
«Я очень рад за него, и осталось посмотреть в дальнейшем, не на эмоциях ли он сыграл те первые матчи. Я уверен, что он вышел не на несколько игр, а чтобы привести команду к победе», – поделился он.
Ранее московский «Спартак» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Свою первую шайбу после возвращения в команду забросил олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Игра окончилась со счетом 5:2 в пользу «красно-белых».