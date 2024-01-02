Зарипов прокомментировал возвращение Ковальчука в «Спартак»

По мнению Зарипова, Ковальчук показал в первых матчах, что он не станет уступать игрокам, которые моложе его. Он считает, что трехкратный обладатель Кубка Гагарина не отдыхал и не занимался менеджментом, когда приостановил свою карьеру, а где-то продолжал играть. Также Зарипов указал на результативность игрока «Спартака» и поделился впечатлениями после его возвращения.