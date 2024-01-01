В IIHF назвали четыре условия возвращения россиян на международные турниры
Руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал четыре условия возвращения российских игроков на международные турниры. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Прежде всего, отметил Тардиф, Федерации хоккея России следует окончательно принять правила IIHF по международным трансферам.
Кроме того, ФХР необходимо не допускать игроков к матчам при их отстранении, согласиться с универсальным понятием «контракт», а также принять правила и уставные нормы IIHF.
По данным газеты, требования международной федерации связаны с делом вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова, нарушившего соглашение с «Филадельфией».
Напомним, что российские и белорусские команды были отстранены от всех международных турниров в начале 2022 года. В марте 2023-го IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.