В России обвинили главу IIHF в провокациях

«Знаете, мы не ведемся на провокации. Дружим с IIHF, да. То, как комментируют это представители международной федерации, — их право. Мне к этому нечего добавить. <...> Мы дружим со всеми, открыты к диалогу, общаемся. Может, официально об этом никто не говорит, но мы в хороших отношениях с хоккейным сообществом», — заявил Ротенберг.