Плющев назвал слабое звено в КХЛ по итогам 2023 года

«К сожалению, судейство остаётся слабым звеном. Да, есть моменты с кадрами, со школой, но главная беда — управление судейством, как сейчас модно говорить, менеджмент. То есть проблема по большому счёту — рукотворная. Но раз из тура в тур, из месяца в месяц ничего не меняется, значит, делаем вывод, что это слабое звено кому-то нужно. Легко управлять негативчиком… Впрочем говорить о нашем судействе — дурной тон», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.