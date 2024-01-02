Канадские хоккеисты впервые с 2019 года остались без медалей МЧМ

Сборная Чехии со счетом 3:2 обыграла команду Канады в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Соревнования проходят в шведском Гётеборге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Штанцл (8-я, 60-я минуты) и Томаш Цибулька (19). Победный гол чехи забили за 11 секунд до окончания основного времени. У проигравших отличились Мэттью Вуд (24) и Джейк Фарлонг (37). На 12-й минуте чешский нападающий Доминик Римон не реализовал буллит.

Ранее в другом четвертьфинале сборная Финляндии со счетом 4:3 после овертайма обыграла команду Словакии. Соперники финнов и чехов по полуфинальным матчам определятся позднее. Полуфиналы состоятся 4 января.

Сборная Канады впервые с 2019 года не вышла в полуфинал турнира, тогда канадцы со счетом 1:2 в овертайме уступили финнам. На четырех последующих турнирах канадские хоккеисты завоевали три золотые и одну серебряную медаль.

Канадская сборная 20 раз выигрывала молодежные чемпионаты мира и является рекордсменом по этому показателю. Канадцы завоевывали золотые медали на двух последних турнирах.