Маккиннон признан первой звездой декабря в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон признан первой звездой в регулярном чемпионате НХЛ по итогам декабря, сообщает пресс служба лиги.

В 15 матчах канадский форвард набрал 29 очков (11 голов и 18 результативных передач).

На втором месте декабрьского списка лучших хоккеистов НХЛ оказался нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого 21 очко (15+6) в 12 играх.

Третьей звездой прошедшего месяца стал голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, который провел девять матчей и отражал в среднем 93,4% бросков.