Стали известны все полуфинальные пары на МЧМ-2024

Сегодня в Швеции завершились все четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею. Таким образом, определились все полуфинальные пары турнира. Полуфинальные матчи пройдут 4 января.

Занявшие последние места в группах Германия и Норвегия сыграют в утешительном раунде 4 января в 13:00 мск. Турнир завершится в пятницу, 5 января, когда пройдут матчи за третье место и финал.