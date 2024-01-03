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Стали известны все полуфинальные пары на МЧМ-2024

Сегодня в Швеции завершились все четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею. Таким образом, определились все полуфинальные пары турнира. Полуфинальные матчи пройдут 4 января.

Стали известны все полуфинальные пары на МЧМ-2024
© ТАСС

Пары 1/2 финала:

США – Финляндия;

Швеция – Чехия.

Занявшие последние места в группах Германия и Норвегия сыграют в утешительном раунде 4 января в 13:00 мск. Турнир завершится в пятницу, 5 января, когда пройдут матчи за третье место и финал.

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