Овечкин и Кросби впервые с ноября 2018 года забили в одном матче НХЛ

Сегодня, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).

Примечательно, что россиянин и канадец смогли 16-й раз за историю личного противостояния отметиться заброшенными шайбами в одном и том же матче НХЛ, при этом последний раз до сегодняшнего момента это происходило ещё в ноябре 2018 года.