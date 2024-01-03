«Салават Юлаев» в гостях победил «Авангард» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Уфимский клуб одержал гостевую победу со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0).

В составе «Салавата» голами отметились Данил Башкиров (16 я минута), Иван Дроздов (20), Александр Хмелевский (24) и Александр Шаров (29). За «Авангард» забивали Никита Холодилин (24) и Валентин Пьянов (27).

«Салават Юлаев» набрал 59 очков и занимает третье место в Восточной конференции, «Авангард» идет на второй строчке, имея в активе 61 очко.