Рене Фазель сравнил «СКА Арену» с ледовым дворцом в Монреале

— Конечно же, это арена № 1. Сравнить можно с Bell Centre в Монреале, который один из самых больших в мире. Там вместимость 21 273 зрителя на хоккее. Ну, а дворец в Санкт Петербурге вмещает еще больше — 21,5 тысячи болельщиков.



Мое первое впечатление, когда я тут побывал, — потрясающе! Лучшие технологии, которые только можно было использовать в строительстве. Идеальный звук. Очень красивый и большой куб. Идеально, чтобы делать шоу. Великолепная арена!