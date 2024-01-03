Рене Фазель сравнил «СКА Арену» с ледовым дворцом в Монреале
Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в интервью «Матч ТВ» заявил, что новая арена в Санкт Петербурге похожа на ледовый дворец в Монреале, а при ее строительстве были использованы лучшие технологии.
Фазель, утвержденный в сентябре в должности руководителя судейского экспертного комитета КХЛ, был главой IIHF с 1994 по 2021 год. В данный момент российские сборные не допускаются на международные турниры из за ситуации на Украине.
— Вы видели в своей жизни сотни хоккейных дворцов. На каком месте в вашем рейтинге «СКА Арена»?
— Конечно же, это арена № 1. Сравнить можно с Bell Centre в Монреале, который один из самых больших в мире. Там вместимость 21 273 зрителя на хоккее. Ну, а дворец в Санкт Петербурге вмещает еще больше — 21,5 тысячи болельщиков.
Мое первое впечатление, когда я тут побывал, — потрясающе! Лучшие технологии, которые только можно было использовать в строительстве. Идеальный звук. Очень красивый и большой куб. Идеально, чтобы делать шоу. Великолепная арена!
— Согласитесь, что потенциально Санкт Петербург мог бы установить рекорд посещаемости чемпионатов мира? Турнир мог пройти в 2023 году на «СКА Арене» и в Ледовом дворце (12 300 зрителей) на Проспекте Большевиков.
— Я думаю, да — рекорд бы тут был. Просто даже если сложить возможную аудиторию и любовь россиян к хоккею. Рекорд посещаемости был установлен в 2015 году, когда на чемпионат мира в Праге и Остраве пришли более 700 тысяч человек (741 700).
— Да, на каждой игре в среднем было 11 589 зрителей.
— А тут «СКА Арена» могла бы собирать аншлаги по 21,5 тысячи болельщиков. Но кто знает? Для начала в Санкт Петербурге надо провести чемпионат мира по хоккею, чтобы это проверить. Надеюсь, это случится очень скоро, — сказал Фазель «Матч ТВ».