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Четыре очка россиян не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Вашингтоне на "Кэпитал Уан-Арене" и завершилась победой гостей со счетом 6:3.

Четыре очка россиян не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
© Газета.Ru

В составе победителей голами отметились Нико Хишир (дважды), Доусон Мерсер (дважды) и Майкл Маклауд (дважды).

У "столичных" шайбы забросили Коннор Макмайкл, Джон Карлсон и Евгений Кузнецов, также записавший на свой счет ассист. Кузнецов прервал серию без набранных очков, которая составила десять игр подряд.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сделал две результативные передачи. 38-летний россиянин продлил свою серию с набранными очками до трех игр подряд. В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 24 очка (восемь шайб и 16 передач) в 36 матчах чемпионата.

Всего на счету Овечкина 830 голов за период своего выступления в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Хоккей
Коннор Макмайкл
Джон Карлсон
Уэйн Гретцки
Евгений Кузнецов
Александр Овечкин
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