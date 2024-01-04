Четыре очка россиян не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Вашингтоне на "Кэпитал Уан-Арене" и завершилась победой гостей со счетом 6:3.

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В составе победителей голами отметились Нико Хишир (дважды), Доусон Мерсер (дважды) и Майкл Маклауд (дважды).

У "столичных" шайбы забросили Коннор Макмайкл, Джон Карлсон и Евгений Кузнецов, также записавший на свой счет ассист. Кузнецов прервал серию без набранных очков, которая составила десять игр подряд.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сделал две результативные передачи. 38-летний россиянин продлил свою серию с набранными очками до трех игр подряд. В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 24 очка (восемь шайб и 16 передач) в 36 матчах чемпионата.