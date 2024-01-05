Кучеров потерял единоличное лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

В прошедшей игре с «Далласом» Маккиннон набрал 3 (2+1) очка, в то время как Кучеров с «Миннесотой Уайлд» отметился лишь результативной передачей (0+1). Таким образом, у обоих игроков стало по 64 результативных действия при одинаковом показателе проведённых игр (39). Замыкает тройку лучших бомбардиров лиги ещё один российский представитель – Артемий Панарин (24+29) из «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 53 очка в 37 матчах.