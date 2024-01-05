Панарин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ

"Привет, болельщики "Рейнджерс"! К сожалению, я не смогу принять участия в Матче всех звезд в этом году. Мы с женой ждем второго ребенка, и я не могу дождаться этого момента. Спасибо за вашу любовь и поддержку", — заявил нападающий.