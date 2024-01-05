Олимпийский чемпион назвал лучших игроков сезона КХЛ на данный момент

«Лучшие игроки 2023 года в КХЛ? В хоккее есть сезон, до его конца ещё минимум 20 матчей. Давайте конца сезона дождёмся и потом будет оценки ставить. Но есть ребята, которые неплохо смотрятся – дай бог, чтоб до конца сезона так играли. Атанасов, Порядин, Голдобин. Вот, люди раскрылись в полную силу. Естественно, у нас есть и защитник – Никишин, в СКА играет. Есть на кого посмотреть. Это я навскидку говорю», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.