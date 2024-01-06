Нападающий сборной Швеции Леккеримяки признан MVP МЧМ-2024

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.

По итогам турнира нападающий сборной Швеции Йонатан Леккеримяки был признан самым ценным игроком соревнований. В семи сыгранных матчах на турнире он записал на свой счёт 10 (7+3) очков.

Отметим, что сборная Швеции не может выиграть золото молодёжного чемпионата мира уже 12 лет. В последний раз скандинавам это удавалось в 2012 году в Калгари и Эдмонтоне, где они в финале обыграли сборную России (1:0 ОТ).