Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выполнил голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос Анджелес Кингз» и продлил свою результативную серию до пяти матчей.

«Вашингтон» дома обыграл «Лос Анджелес» — 4:3, Овечкин выполнил голевой пас на Дилана Строума в конце второго периода, россиянин помог хозяевам сравнять счет — 2:2.

В текущем сезоне Овечкин забросил 8 шайб и выполнил 18 голевых передач в 38 матчах. В пяти последних встречах россиянин выполнил четыре передачи и забросил две шайбы.