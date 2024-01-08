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Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выполнил голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос Анджелес Кингз» и продлил свою результативную серию до пяти матчей.

Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей
© ТАСС

«Вашингтон» дома обыграл «Лос Анджелес» — 4:3, Овечкин выполнил голевой пас на Дилана Строума в конце второго периода, россиянин помог хозяевам сравнять счет — 2:2.

В текущем сезоне Овечкин забросил 8 шайб и выполнил 18 голевых передач в 38 матчах. В пяти последних встречах россиянин выполнил четыре передачи и забросил две шайбы.

Овечкину 38 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 830 голами, отставая на 64 шайбы от канадца Уэйна Гретцки (894).

Хоккей
Уэйн Гретцки
Александр Овечкин