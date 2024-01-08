Сергачев рассказал, как изменилась его жизнь после отказа от соцсетей

Защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в интервью «Матч ТВ» заявил, что стал испытывать меньше стресса после отказа от социальных сетей.

На этой неделе «Тампа» поместила российского защитника Сергачева в долгосрочный список травмированных. 25 летний россиянин получил повреждение 19 декабря в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент Луисом» (6:1), когда в левую ногу хоккеиста попала шайба. Игрок не смог продолжить встречу. В 33 матчах сезона Сергачев набрал 19 очков (2+17) при показателе полезности -15.

— Как радикально изменилась жизнь, когда вы удалили соцсети? Или вы только сделали вид?

— Нет, я в самом деле удалил. И скажу, что как будто в моей жизни стало меньше стресса. Все равно ты даже не замечаешь, что просто взял в руки телефон, но уже полчаса провел в соцсети и непонятно зачем посмотрел кучу разного видео.

Кардинальные изменения произошли. Ведь было даже такое, что я мог играть с сыном, при этом зайти в соцсеть. Разговаривать с женой — и сидеть в соцсети. Я понял, что это ненормально, поэтому удалил приложение и полностью абстрагировался. И думаю, в ментальном плане мне это помогло.

Вообще кто то может сказать, что соцсети — это зло. Но это 50 на 50. Надо правильно их использовать. А я ушел немного не в ту сторону. И у меня появился рефлекс, что я могу вечно листать ленту с короткими видео. Тогда понял, что лучше сфокусируюсь на семье и на хоккее. А потом, когда придет время, вернусь.

— Это не было связано с тем, что вы на старте чемпионата стали худшим в НХЛ по полезности?