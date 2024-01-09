«Подачек от ИИХФ нам точно не надо». Ковальчук — об отстранении сборной России

«Смогут ли принять решение в нашу пользу по поводу допуска на ОИ-2026? Тяжело сказать. Но подачек нам точно не надо. Я думаю, что нам нужно быть самостоятельными. И пусть все эти решения будут на совести ИИХФ. При чём здесь юниорская и молодёжная сборные России? Понятно, что национальная сборная ещё может иметь какое-то отношение к вопросу, что это флагман страны и за неё все болеют. А за что наказывать молодых пацанов? Они даже не совершеннолетние, и их отрезали от чемпионата мира. Это вообще ниже плинтуса. Поэтому тем ребятам, которые сейчас руководят ИИХФ и Международным олимпийским комитетом (МОК), эта история ещё аукнется», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».