Третьяк назвал города, где в мае пройдут матчи сборной России с Казахстаном и Беларусью

«В этом году снова состоится серия хоккейных матчей России с белорусами? Да, и уже есть договорённость, что мы будем играть. Уже известны четыре города, куда мы приедем в мае, – это Астана, Минск, Тула и Омск.



Будет ли пять или шесть городов? Мы подумаем, как лучше. Может быть, ещё Новосибирск», – цитирует Третьяка «Матч ТВ».