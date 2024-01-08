Сергачев о сезоне в НХЛ: «У меня не опускаются руки. Виноватых не ищу»

Российский защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в интервью «Матч ТВ» заявил, что винит только себя в не самом удачном старте сезона в НХЛ.

На этой неделе «Тампа» поместила Сергачева в долгосрочный список травмированных. 25 летний россиянин получил повреждение 19 декабря в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент Луисом» (6:1), когда в левую ногу хоккеиста попала шайба и он не смог продолжить встречу. В 33 матчах сезона Сергачев набрал 19 очков (2+17) при показателе полезности -15.

— С чем вы связываете свой нестабильный старт?

— Да я сам удивлялся. Не знаю даже, чем это объяснить. И не ищу виноватых. Понятно, что в каких то голах я ошибался, и сразу прилетало. А был отрезок из матчей восьми, когда какую бы ошибку я ни делал, нам сразу забивали. И даже ты играешь хорошо, а все равно уходишь с минусом. Ничем не можешь помочь, когда забивают гол.

Объясню это только тем, что хоккей — командная игра, и твоя полезность зависит от всей пятерки. Все виноваты в пропущенном голе. Ну только если защитник остался последним и начинает обыгрывать соперника, теряя шайбу. Да и то там вратарь пропускает, можно ему предъявить.