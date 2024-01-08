Хоккеист «Тампы» Сергачев о сезоне в НХЛ: «У меня не опускаются руки. Виноватых не ищу»
Российский защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в интервью «Матч ТВ» заявил, что винит только себя в не самом удачном старте сезона в НХЛ.
На этой неделе «Тампа» поместила Сергачева в долгосрочный список травмированных. 25 летний россиянин получил повреждение 19 декабря в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент Луисом» (6:1), когда в левую ногу хоккеиста попала шайба и он не смог продолжить встречу. В 33 матчах сезона Сергачев набрал 19 очков (2+17) при показателе полезности -15.
— С чем вы связываете свой нестабильный старт?
— Да я сам удивлялся. Не знаю даже, чем это объяснить. И не ищу виноватых. Понятно, что в каких то голах я ошибался, и сразу прилетало. А был отрезок из матчей восьми, когда какую бы ошибку я ни делал, нам сразу забивали. И даже ты играешь хорошо, а все равно уходишь с минусом. Ничем не можешь помочь, когда забивают гол.
Объясню это только тем, что хоккей — командная игра, и твоя полезность зависит от всей пятерки. Все виноваты в пропущенном голе. Ну только если защитник остался последним и начинает обыгрывать соперника, теряя шайбу. Да и то там вратарь пропускает, можно ему предъявить.
Короче, я никого не виню. Главное, что понимаю — когда делаю ошибки, то их вижу. Работаю над этим, стараюсь исправить. И у меня не опускаются руки. Бывает такое — что бы ты ни делал, все равно схватишь минус. Но подхожу к этому так, что новый матч — как чистый лист. Выходи и играй. Если будет минус, то будет. Важно, что я отдаю себя полностью игре. Если мы пропустили в первом периоде, то есть еще два, чтобы все исправить и стать лучше. Самое главное — команде помогать, — сказал Сергачев «Матч ТВ».
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