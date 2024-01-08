Третьяк назвал стабильной игру вратарей Бобровского и Георгиева в сезоне НХЛ

"Более стабильно Бобровский играет. Андрей Василевский только после травмы набирает форму - один матч хорошо сыграет, другой похуже, как и [Игорь] Шестеркин. Георгиев мне тоже очень нравится, как он стабильно играет. Георгиев и Бобровский показывают на сегодняшний день стабильный, хороший хоккей", - отметил Третьяк.