КХЛ назвала лучших хоккеистов 17‑й недели

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте назвала лучших хоккеистов 17 й игровой недели.

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Лучшим вратарем признали голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, который помог своей команде одержать две победы в двух матчах, отразив 96,61% бросков. Его коэффициент надежности составил 0,97.

Лучшим защитником стал форвард «Сибири» Тревор Мерфи, который в двух матчах набрал 4 очка (2+2).

Лучшим нападающим признали форварда «Северстали» Кирилла Пилипенко, который в трех встречах набрал 7 очков (3+4).

Лучшим новичком стал вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин, одержавший две победы в двух матчах недели. Он отразил 94,83% бросков по воротам, коэффициент надежности составил 1,47.