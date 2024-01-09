Панарин обошел Ларионова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Российский форвард «Нью Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обошел Игоря Ларионова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.
В понедельник «Рейнджерс» дома уступили «Ванкуверу» со счетом 3:6. Панарин забросил шайбу и отдал результативную передачу, которая стала для него 31 й в нынешнем сезоне и 476 й за карьеру в лиге.
По этому показателю Панарин вышел на чистое 11 е место среди российских игроков, обойдя экс форварда «Детройта», а ныне главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова (475).
Всего в активе Панарина на данный момент 629 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 718 (242+476) набранных очков. У Ларионова 921 игра в заокеанской лиге, 644 (169+475) очка.