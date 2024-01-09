Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам
Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек обратился к хоккеистам и чиновникам и рассказал, когда спортсмены из России смогут вернуться к международным соревнованиям. Эти слова стали ответом на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне МЧМ-2024 без сборной России.
«Всем российским хоккеистам и чиновникам: либо вы поддерживаете специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), либо нет. Вы не сможете соревноваться с нами, пока не покинете Украину», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Ранее Доминик Гашек оценил бронзовые медали сборной Чехии на молодёжном чемпионате мира — 2024 в яркой игре с национальной командой Финляндии (8:5).