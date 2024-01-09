Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам

«Всем российским хоккеистам и чиновникам: либо вы поддерживаете специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), либо нет. Вы не сможете соревноваться с нами, пока не покинете Украину», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).