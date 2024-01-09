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Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам

Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек обратился к хоккеистам и чиновникам и рассказал, когда спортсмены из России смогут вернуться к международным соревнованиям. Эти слова стали ответом на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне МЧМ-2024 без сборной России.

Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам
© Чемпионат.com

«Всем российским хоккеистам и чиновникам: либо вы поддерживаете специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), либо нет. Вы не сможете соревноваться с нами, пока не покинете Украину», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Доминик Гашек оценил бронзовые медали сборной Чехии на молодёжном чемпионате мира — 2024 в яркой игре с национальной командой Финляндии (8:5).

Хоккей
Доминик Гашек
Борис Михайлов
Владислав Третьяк
СБОРНАЯ РОССИИ
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