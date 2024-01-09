Путин дал гражданство РФ канадскому хоккеисту СКА Лайпсику

Лайпсик с 2016 по 2020 год играл в НХЛ, где защищал цвета «Торонто», «Вегаса», «Ванкувера», «Лос Анджелеса» и »Вашингтона». С 2020 го канадец выступает в КХЛ, играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Газета.Ru