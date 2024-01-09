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Путин дал гражданство РФ канадскому хоккеисту Лайпсику

Канадский хоккеист клуба СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. ТАСС

В июле 2023 года нападающий Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо Путину. Матч ТВ

Лайпсик с 2016 по 2020 год играл в НХЛ, где защищал цвета «Торонто», «Вегаса», «Ванкувера», «Лос Анджелеса» и »Вашингтона». С 2020 го канадец выступает в КХЛ, играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Газета.Ru

Путин дал гражданство РФ канадскому хоккеисту СКА Лайпсику
© РИА Новости
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