Овечкин уже второй сезон не может реализовать буллит

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин второй сезон не может реализовать буллит, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

С сезона-2022/2023 Овечкин совершил восемь попыток реализации буллита, которые не завершились заброшенной шайбой. Ещё одним игроком «столичных», который уже полтора сезона не может реализовать буллит является Дилан Строум. У него было шесть попыток реализации.

Последний раз Овечкин реализовывал буллит в сезоне-2021/2022. Тогда он сделал это трижды.