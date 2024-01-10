Фетисов одной фразой оценил обращение Гашека к российским хоккеистам

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил обращение двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека к российским хоккеистам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов отреагировал на заявление Гашека фразой «несет всякое мракобесие». Он отметил, что бывший чешский спортсмен должен вернуть деньги, которые заработал, выступая в московском «Спартаке». По мнению депутата, средства могут пойти на финансирование детского хоккея.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один отечественный атлет не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.