Хоккеист Сергачев рассказал о квартире в центре Москвы

Михаил Сергачев рассказал о квартире в центре Москвы.

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– В одном из недавних интервью вы показали свою московскую квартиру. Расскажите, в чем радость жить в самом центре, на Арбате? Шум, суета, толпы ходят туда-сюда.

– Мы живем в «сталинке». Потолки высокие, стены по три метра толщиной. И у нас окна выходят на внутренний двор. Поэтому вообще ничего не слышно.

Обычно, когда я приезжаю в Москву, то беру машину – или напрокат, или предоставляет спонсор. Было удобно кататься, но сейчас я этого не делаю.

Мы живем в центре, я хожу пешком. Родители на день рождения подарили мне электросамокат. Я езжу на нем по Москве на тренировки. Семь минут, и я в тренажерном зале на Плющихе. Пешком до Красной площади – 20 минут. До всех ресторанов можно дойти.

А если нужно подальше, то сел в такси и поехал. Если за город, то на метро до конечной.

Так что это очень удачное место. Я приезжаю в Москву не для того, чтобы в пробках стоять, а чтобы погулять, посмотреть на архитектуру, встретиться с друзьями, пообщаться и в ресторанах поесть.

Я знаю, что Москва для многих – это работа. А для меня с семьей Москва – это отдых. Разгрузка после тяжелого сезона. Можно сходить на шоу, куча интересных событий в центре. Но у нас не очень громко. Наоборот, тишина – спасибо «сталинке» за это, – сказал защитник «Тампы» Сергачев.