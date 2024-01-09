«Спартак» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Спартаком». Победу в матче одержали минчане со счётом 3:1.

Два гола «Динамо» в первом периоде забил нападающий Александр Волков, которому дважды ассистировали Таннер Фриц и Сэм Энас. Третий гол хозяева забили на старте третьего периода — отличился Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Павла Денисова. Матч запомнился дракой между Романом Горбуновым и Дмитрием Вишневским. Единственный гол «Спартака» за пять секунд до конца матча забил Александр Беляев.