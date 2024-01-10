Радоса: смешно, если русские приедут на Олимпиаду и будут делать вид, что нейтральны

«Что касается участия россиян в Олимпийских играх, то смешно, если они приедут туда и будут делать вид, что нейтральны. Говорят, что их дискриминируют, но в первую очередь им следует посмотреть на украинских спортсменов», — приводит слова Радосы Pravda.sk.