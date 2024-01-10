Нападающий ХК «Анахайм» Зеграс получил серьезную травму

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс получил повреждение.

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Ранее стало известно, что «Анахайм» обсуждал варианты обмена Зеграса, сделка не выглядит неизбежной.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Анахайм» (3:5) 22-летний американец сыграл всего 2 минуты и 5 секунд.

На 7-й минуте первого периода Зеграс столкнулся с форвардом соперника Юусо Пярссиненом и неудачно упал на лед возле скамейки «Нэшвилла».

Тревору понадобилась помощь, чтобы он смог подняться и отправится в раздевалку «Дакс». В первом перерыве клуб объявил, что форвард не вернется на лед из-за из-за травмы нижней части тела.

Отметим, что Зеграс провел лишь 8 игр после того, как пропустил 20 матчей в связи с травмой нижней части тела.