Нападающий ХК «Анахайм» Зеграс получил серьезную травму

Зеграс получил травму в матче с «Нэшвиллом». Форвард «Анахайма» уже пропустил 20 игр из-за повреждения нижней части тела
Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс получил повреждение.
Ранее стало известно, что «Анахайм» обсуждал варианты обмена Зеграса, сделка не выглядит неизбежной.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Анахайм» (3:5) 22-летний американец сыграл всего 2 минуты и 5 секунд.
На 7-й минуте первого периода Зеграс столкнулся с форвардом соперника Юусо Пярссиненом и неудачно упал на лед возле скамейки «Нэшвилла».
Тревору понадобилась помощь, чтобы он смог подняться и отправится в раздевалку «Дакс». В первом перерыве клуб объявил, что форвард не вернется на лед из-за из-за травмы нижней части тела.
Отметим, что Зеграс провел лишь 8 игр после того, как пропустил 20 матчей в связи с травмой нижней части тела.
В этом сезоне в активе хоккеиста 7 (4+3) очков в 20 матчах при показателе полезности «-5».
Допинговую дисквалификацию Полторанина продлили до 2026 года
«На самом деле, у каждого человека это написано на глазах». Загитова дала интервью китайским СМИ
Аль-Хелайфи от отказе в продаже «Парк де Пренс»: «ПСЖ» много сделал для Парижа и Франции, власти могли бы проявить больше уважения. Это потому что мы арабы, из-за Катара? Это свободная страна, нехорошо»