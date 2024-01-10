«Это будет конфуз и позор». Европейский функционер — об участии словаков из КХЛ на ЧМ

«Я вижу позицию руководителей Федерации хоккея Словакии, которые ищут способ привлечь игроков из КХЛ для выступления на чемпионате мира. Нынешняя ситуация в Чехии (с вратарём Юлиусом Гудачеком. — Прим. „Чемпионата“) показала, что не всё так просто. Если игроки КХЛ примут участие в чемпионате мира в Праге и Остраве, это будет конфуз и позор», — приводит слова Радосы словацкое издание Sportnet.