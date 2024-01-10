Тренер Назаров отреагировал на письмо ветеранов СКА в адрес Путина

«Ветераны СКА – возрастные и уважаемые люди, заслуженные спортсмены нашей хоккейной семьи. Я могу их понять. Случился крик души, они не знали, к кому обратиться. В итоге написали письмо президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Значит, людей действительно тревожит вопрос, они переживают за клуб и за лигу. Читаю в прессе слова некоторых экспертов, которые говорят, что писать письма президенту неправильно. Но писал же не один человек, а целая группа.



Считаю, что момент в овертайме матча СКА – «Металлург» нужно разобрать более досконально, чтобы впредь в нашем хоккее таких ситуаций не повторялось. Хочется больше говорить о хоккее и об игре, а судьи должны отходить на второй план, их не должно быть заметно. Пока же у нас получается ровно наоборот», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.