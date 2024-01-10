В ХК «Сочи» рассказали о 14 поражении подряд

«После поражений всегда опустошение, расстройство. После любого проигранного матча стараемся делать выводы. Главное — держать себя в руках, не выходить на эмоции, не загоняться. Бывают победы, поражения. На каждую следующую игру надо выходить с положительными эмоциями, настроем и с желанием победить», — сказал Авершин в интервью Legalbet.