Тренер «Металлурга» объяснил уход канадца Ди

«Его уровень игры не соответствовал требованиям, скажем так. Не вписался в наши требования – ну и зачем держать человека? Легионер должен быть лидером, приносить пользу команде. А держать человека просто ради того, чтобы он был… Вообще, если отвечать коротко, то он просто не оправдал доверия», — цитирует Разина Metaratings.ru.