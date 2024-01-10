Экс‑хоккеист «Спартака»: IIHF может запретить сборной Словакии играть с россиянами

Несмотря на готовность сборных России и Словакии провести товарищеские матчи, Международная федерация хоккея (IIHF) или власти европейской страны могут запретить командам играть, заявил «Матч ТВ» бывший нападающий «Спартака» Кирилл Князев.

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Ранее в среду «Матч ТВ» сообщил, что словацкая федерация хоккея хотела бы, чтобы национальная команда сыграла против сборной России. В проекте провести один или несколько товарищеских матчей перед чемпионатом мира 2024, но словаки ждут одобрения своей инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в среду сказал «Матч ТВ», что российская сторона «с радостью проведет матчи с любой командой высокого уровня».

— Непривычно слышать, что можем сыграть со словаками. Последние годы сборная России играет только с белорусами и казахами. При всем уважении к этим командам, мне кажется, особого значения этим играм не придается. Если же состоятся матчи со сборной Словакии, то это будет интересно всем: болельщикам, игрокам и тренерскому штабу.

— Нет ли опасений, что IIHF запретит играть?

— Вполне могут. Есть много технических моментов по согласованию. Но если обе стороны будут готовы к матчам, IIHF или власти могут сказать стоп, — сказал Князев «Матч ТВ».

Сборная Словакии выступит на ближайшем чемпионате мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Словаки будут играть в Остраве в одной группе со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.